【期權攻略】美股大冧　恐慌市中的撈底策略

內地推出一連串寬鬆措施，變相減息放水，帶動A股持續破頂造好，相反港股卻在上周一(17日)略為升破28,000關便見頂回落，反映港股弱得可憐。美股昨晚更大冧，今早港股表勢受拖累。

中國、南韓及日本亦是美國科技公司產品的主要零件供應地，當日本及南韓的確診病例急增，而中國距離全面復工仍有一段時間，自然令到市場擔心會拖累美國經濟增長，加上伊朗、意大利確診個案急升，更令到市場擔心疫情有機會擴散至全球。

市場避險情緒升温，令到本來已經位高勢危的美股出現急插，再拖累港股暴挫。現階段疫情在環球急速擴散下，所謂的技術支持位並沒有意思，關鍵在於注碼控制及策略部署。

首先建議大家必定要留意恒指波幅指數(VHSI)，這個俗稱「港版恐慌指數」的指標其實是用來衡量恒生指數期權引伸波幅的表現。一般來說，跌市引伸波幅上升，而當恒指波幅指數升至24以上，好多時候港股已經離底不遠。

引伸波幅急升，絕對性有利於期權Short Side開倉收期權金，投資者應該把握機會利用最簡單的Short Put策略撈底。注意，很多新手開期權Short倉往往過度槓桿，最終導致慘敗收場。

如果期指續跌，而恒指波幅指數甚至升至25以上，反映短期極度恐慌，這時便可以考慮用少量槓桿撈底，Short Put 4月份價外1,400點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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