【專家點評】陳蓓敏：阿里績佳可低吸

美股公布2月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為50.8，較上月51.9為低，創6個月新低，新訂單指數由52.4跌至50.4。服務業PMI更由1月的53.4，跌倒至2月的49.4，創2013年10月以來最低點。新業務和綜合PMI數值皆跌至50以下。投資者憂慮經濟表現和新冠狀病毒疫情擴散，華爾街三大指數上周五皆跌收局。短線又再呈反彈機會。受病毒確診增加拖累，首爾KOSPI指數下跌3.8%。

面對疫情冰封經濟影響，上周人行已經積極下調一年期中期借貸便利利率0.1厘，和下調貸款市場報價利率，增加市場流動性，減低企業借貸開支。再加大逆周期措施，中央減收或免企業社保費，針對中小微企定向協助。未來市場關注復工後，疫情速度變化。上證守於3,000點關口。外圍疫情有擴散迹象，但中國能先把疫情受控，有助區內面對疫情。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有阿里巴巴。)

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