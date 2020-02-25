【專家點評】中國銀河：疫情加快石化股洗牌

踏入2020年，受新冠肺炎疫情影響，為中國經濟帶來不明朗因素，加上國際油價受壓，呈現連續下跌的勢頭。2月18日，布蘭特原油價格報每桶57.75美元，較年初下跌12.5%。據彭博預測，內地原油需求可能降至每日約300萬桶，佔內地總需求量20%左右。

國際油價的高低直接影響行業之盈利能力。目前低油價雖然利於行業盈利水平的提升，但供需失衡或令行業盈利能力下降。在需求下降、旅遊出行、交通運輸受限以及紡織服裝等下游企業延遲復工的因素影響，行業需求減弱。供應方面，石化行業單位產品成本增加，同時庫存面臨嚴重積壓的壓力。從主要產品的價差看來，汽/柴油、PP、PE、PTA等產品價差出現不同程度的收窄。

自從1月23日武漢市實施封城以來，全國各地陸續開始交通管制，加上居民駕車出行次數大幅下降，成品油市場表現低迷，煉廠庫存壓力較大。特別是進入2月份以來，汽及柴油供需矛盾突出，影響到煉油廠的開工率。金聯創數據顯示，山東35家地煉廠的開工率由70.6%降至40.9%，受下游復工延遲、庫存高企等因素影響，塑料產業鏈、聚酯產業鏈原臨盈利下降的壓力。整體來看，石化行業雖然透過降負使供應有所減少，但因受疫情影響，矛盾依然突出。

聚烯烴為化工產品，主要用於薄膜、管材、纖維等領域。疫情雖然影響到產品需求，但考慮到產品屬剛性需求，疫情對聚烯烴產業影響只是需求時點的延遲，並不會對全年需求造成重大影響，其需求有望隨疫情結束而率先恢復。同時，主要用於汽車行業的橡膠產業鏈，其全年需求同樣受疫情影響較小。

中國銀河國際

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