慘過「完美風暴」！渣打料香港首季經濟收縮6%

新冠肺炎疫情肆虐，渣打將香港今年本地生產總值(GDP)預測，由原先收縮1.5%，進一步下調至收縮2.4%，認為疫情已衝擊本身已表現疲弱的經濟。

去年中美貿易戰升級及本地政治衝擊加劇所釀成的「完美風暴」，已令香港經濟連續3個季度收縮。但渣打發表報告預期，今年上半年將比2019年下半年的「完美風暴」更差。

該行最新預期香港今年首季GDP按年收縮6%(之前預測收縮4.8%)，雖然比不上亞洲金融危機期間(1998年第3季)收縮8.3%及全球金融海嘯期間(2009年第1季)的跌7.8%，但仍較2019年上半年收縮2.9%的情況差逾一倍。

報告指出，疫情於中國的傳播已經開始放緩，料將於3月的某個時間停止，但預期復甦速度將較2003年「沙士」爆發後的速度更慢。今年第2、3及4季度的GDP預測，分別削至按年收縮3.9%、收縮0.3及增長0.6%，反映是朝U形復甦走勢。至於2021年的GDP增長預測則維持於2.3%。

出口方面，香港由去年10月按年跌9.2%的低谷，上升至去年12月按年增長3.3%，反映了較低的基數，以及中美第一階段貿易協議的消息提振。至於新冠肺炎疫情帶來的外部衝擊主要在於供應方面。在中國營運的香港製造商正面臨工廠和供應鏈的中斷，而運輸和物流公司必須應對貿易流量減少以及邊境、道路和城市關閉的問題。

隨着疫情在中國蔓延的情況，對供應商的中國生產可能將於下月迅速實現正常化，來自中國乃至全球的潛在需求仍將保持穩定，這將有助於香港的外部導向型行業在2020年第2季恢復溫和的復甦。然而，香港經濟以服務業為導向，料其相比起其他亞洲經濟體受益更少。消費者和旅客需求將繼續保持謹慎，香港持續存在的社會衝突有升級風險，可能使內地遊客望而卻步。基於同樣原因，渣打預期商業投資將在今年大部分時間內保持疲軟。

由於潛在的當地需求疲軟，渣打料香港經濟呈U形復甦，但首季不會看到V形反彈，亦不會看到當年「沙士」後迅速反彈的重演。

報告又指，最近的醫務人員罷工及市場對口罩、米和廁紙的恐慌性購買反映出，與香港疫情的嚴重程度相比，當地信心受到不成比例的巨大衝擊。更重要的是，疫情爆發前本地經濟已經處於衰退之中，幾乎沒有空間去緩衝家庭和企業去抵禦另一場衝擊。渣打尤其擔心失業率的上升，目前預計到年底將達到5%(目前為3.4%)。政府可能會繼續利用其龐大的財政儲備，允許財政赤字來支持更有針對性的經濟救濟措施。另預料，即使政府擴大對中小企業貸款的擔保計劃，銀行亦暫停對陷入困境的抵押貸款和中小企業的本金支付，但零售和餐飲業似乎最容易受到加速裁員和業務關閉帶來的需求衝擊影響。

最近的香港銀行同業拆息放寬反映出市場缺乏恐慌，但貸款需求也非常疲弱。由此導致的與美元的息差收窄也可能給港元匯率造成壓力。

－－－－－－