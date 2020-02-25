港股26800關爭持 騰訊力頂 中興破頂
2020年02月25日 09:20
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港股未有跟隨外圍股市下挫，恒生指數早段跌過百點後倒升64點，惟高見26,885點後遇阻，暫於26,800水平爭持。國企指數一度回升，主板成交240億港元。
騰訊獨力撐市，股價曾升2%高見398.4元，暫升幅收窄至不足1%。阿里巴巴及美團點評亦倒升0.1%及0.5%；小米集團跌幅收窄至1%。
其他重磅股個別發展，建設銀行升0.2%；香港交易所升0.4%；中國移動及友邦保險靠穩；中國平安偏軟；滙豐控股跌0.5%。
5G概念股持續強勢，中興通訊再創新高，股價曾飆5%，高見36.7元，暫升幅收窄至1%。中國鐵塔升0.5%；中國通信服務及長飛光纖光纜升1%。
【09:20】金融股拖低大市 騰訊靠穩
港股周一挫近500點，今早開市未有跟隨外圍進一步下挫。恒生指數低開98點，報26,722點；國企指數跌32點，報10,536點。
金融股拖低大市，滙豐控股跌0.9%；中國平安跌0.7%；友邦保險跌0.4%；建設銀行跌0.3%，合共拖低恒指50點。
騰訊靠穩撐市，高見0.1%報390.8元。阿里巴巴跌0.9%；美團點評跌0.7%；小米集團跌2.1%。
油價續挫，中國海洋石油跌1.3%；中國石油及中國石化跌0.6%及0.5%。
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