A股快報：滬綜指跌逾1%　失守3000點關

新冠肺炎疫情肆虐，滬綜指開市已跌穿3,000點關，低開49點或1.62%，報2,982點；深成指低開234點或1.99%，報11,537點；創業板指低開45點或2.02%，報2,218點。

口罩板塊活躍，道恩股份、延江股份及泰達股份齊漲停。

富時羅素亞太區董事總經理白美蘭表示，富時羅素剛剛宣布的A股納入決定未受新冠肺炎疫情影響。突發公共健康事件、市場波動等因素都不會影響指數編制決定。在與客戶溝通過程中，公司了解到，海外投資者高度認可2月3日如期開市的決定。

人民銀行連續6日不進行逆回購操作，另沒有逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

另外，據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為7.0232，較上日再上調14點子，結束連跌5日的勢頭。

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