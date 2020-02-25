【專家點評】黃國英：別過分看淡港股　薦瑞聲舜宇美團

美股大跌，不過港股周二早間跌唔落，並曾倒升。豐盛金融資產管理董事黃國英表示，周一夜期在26,400點水平守得好好，意味此水平支持力度不俗，加上人民幣保持較強走勢，或反映有資金流入中國市場。

現時市場對中國控制疫情和透過貨幣政策救市具信心，因此大家不要把港股和A股看得太淡，不過博恒指意思不大，要揀股買。

美股方面，他認為有機會延續過往「慢升急調整」的趨勢，拆倉過後跌勢很快喘穩，但也不要期望大幅反彈，因最大隱憂還是萬一肺炎疫情在美國社區爆發，會引起大亂。

雖然美股偏好，但日股和歐股仍然勢危，因投資者對歐日以貨幣政策救市欠缺說服力，所以環球股票指數的表現不會太好。

－－－－－－