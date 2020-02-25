【專家點評】香港經濟前景黯淡　沉淪無盡頭？

投資者一直留意新冠肺炎疫情防控的進展，以及中國內地春節假期延長後中國經濟重新啟動的情況及其政策調整。我們相信，香港的數據暫時未反映中國經濟下行的全部影響。儘管如此，2月份數據仍會反映某程度上的早期經濟影響和發展趨勢。

1月份香港的出口數據可能放緩，與春節假期延長有關。彭博經濟研究預計，中國內地疫情引發中國內地工廠停工、供應鏈中斷和旅遊限制，將可能對香港未來幾個月的貿易造成嚴重衝擊。由於危機在1月份下旬惡化，恰巧適逢春節假期的季節性淡季，因此對1月數據的影響應該有限。加上，中美達成第一階段貿易協議改善外部條件，12月出口量增長3.3%，打破13個月連跌勢頭。

展望2020年，香港的前景變得黯淡，我們預計經濟衰退將持續至今年上半年，雖然下半年經濟將會反彈，但預計2020年全年仍將錄得收縮。

香港政府正在加大力度推行經濟刺激措施。政府於2019至2020財年將錄得15年來首個財政赤字，財政司司長曾預告新一個財政年度(2020/21年度)的預計財政赤字可能是歷來最高，而財政赤字更可能會維持一段時間。

香港經濟四面楚歌，在面對包括本地社會事件、中美貿易戰、中國經濟下滑以及新型冠狀病毒爆發的嚴重打擊下，經濟情況急劇惡化。由於經濟環境轉差，稅收及賣地收入減少，政府財政收入大幅減少。經濟前景將取決於中國的復甦速度，支持性的政策可能會紓緩現時的衝擊，但不能推動增長。

市場預測2020至2021財年的財政赤字可能超過650億港元，約佔國內生產總值的2%。在過去兩個季度中，香港經濟一直處於衰退狀態，而在2019至2020財政年度的前9個月，政府的財政赤字超過560億港元。截至2019年12月，香港政府擁有1.1萬億港元財政儲備，因此，即使面對兩三年的財政赤字其實不是問題。不過，從長遠來看，隨着社會人口老化，將限制經濟增長速度並對政府支出增加負擔，導致財政壓力日益加重。

隨着中國經濟於今年下半年復甦，我們預計2020年香港的國內生產總值將下降0.4％，同比增長4.7％。即使這樣，本地社會事件也可能阻礙中國遊客到訪，繼續為旅遊業和零售業帶來營運壓力。

彭博中國經濟學家 萬千

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