【外匯點評】熊俊傑：本周美元波動擴大　留意聯儲局要員講話

上周五美國公布的2月份領先製造業採購經理人指數(PMI)令人失望，報50.8，差過前值51.9及預估值51.5。數據欠佳，為市場提供在美元高位獲利的理由。美匯指數(DXY)於重要大關99.80回落至約於99.25的9天平均線(EMA)。

以目前的走勢及力度，美元有條件上試100.20。然而，接近100的技術阻力亦不能忽視。該位於2015及2016年分別出現過兩次的技術調整。其後突破，之後亦在2016及2017年成為三次下試的支持位。簡而言之，目前維持看好美元，惟謹慎觀察指數在100.20附近的市場反應。

有關未來直接影響美元本周走向的事件甚多。美國聯儲局副主席理克拉里達(Richard Clarida)將於日內(25日)在華盛頓舉行的經濟政策會議上發言，與會者包括國際貨幣基金組織首席經濟學家戈皮納特(Gita Gopinath)和偏向鷹派的克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)。其後亦會有明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡里(Neel Kashkari)和達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)也會在本周講話，投資者期待有關該病毒影響的相關評論。

數據方面，有關美國消費者信心的報告會在今晚(25日)香港時間晚上11時公布，數據將會顯示美國消費者會否與亞洲地區一樣出現負面情緒。即使當地消費幸能得以保住，但由於亞洲工廠產量下降，預計周四(27 日)的耐用品訂單數據將會走弱。此外，1月中旬波音737 Max停產也很可能構成重大壓力。

最後，周五(28日)會有個人消費支出(PCE)及芝加哥PMI亦會出爐。美國經濟在2012開始一直在長線上優於其他主要成熟經濟體。參考最新公布的消費者物價指數(CPI)，非核心及核心CPI分別為2.5%及2.3%，已經達到經濟學上的2%健康水平。

不過，有兩件事情投資需要提高警覺。第一，美國聯儲局在調整貨幣政策時，都必定將通脹視為重要因素，而看重聯儲局官員們都看重PCE多於CPI。2019年最後三個月PCE分別報1.4%、1.4%和1.6%，嚴格來說，PCE仍未達到聯儲局的官方目標。第二，CPI按年增長雖然已超過2%，但留意按月增長由已出現連續3個月放緩，由0.4%增長跌至只有0.1%。按月增速減慢，決不能輕易忽視。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

－－－－－－