新冠肺炎：內地上月iPhone銷售跌近三成　2月恐更差

外媒報道，瑞銀引述內地研究報告顯示，新冠病毒疫情影響浮現，蘋果公司(Apple Inc.)1月在內地的iPhone銷售按月下降28%，由於疫情引發的供需問題，2月份銷售數字可能會更糟糕。

早前，蘋果公司預期今年3月底季度收入不符預期。瑞銀分析師Timothy Arcuri表示，市場存在許多不確定性，令蘋果公司尚未給出新的營業收入預測，並稱復甦步伐更多地取決於需求面，很難預測。

據中國信通院數據，1月份內地智能手機出貨量按年下降37%。Arcuri稱，同期iPhone銷量按年上升5%，得益於線上銷售以及去年同期受中美貿易戰影響較低的比較基數。

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