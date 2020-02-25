港股格局：曾永堅籲短炒者趁反彈逃生
2020年02月25日 10:35
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港股周二早間未有跟隨美股大跌，協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，原因是港股已先行調整，由高位回落逾1,000點，且港股估值在環球主要股市中仍算吸引。
惟他提醒，美股調整剛開始，或要經歷兩至三周的調整期，畢竟新冠肺炎疫情確診病例在個別歐洲和亞洲國家急增，美股亦借勢回吐，市場現時仍在評估疫情對全球經濟有多大拖累，這些憂慮短期仍會困擾環球股市表現，故恒指仍有反覆下試26,000點關的壓力。
對於短線投資者，他認同恒指周二反彈是逃生機會，一些估值較高的股份、非必需品股份、又或因疫情概念而炒得過高的醫療相關股，都可趁高沽貨離場。至於部分5G相關概念、必需消費和網上消費股份，可適量持有。
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