【瑞銀推介】5G股「疫」巿上升　輪證攻略

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：受肺炎疫情擴散至其他國家影響，即使強如美股亦從高位出現調整，但A股在內地放鬆銀根的推動下，指數反而回升至農曆年前的水平並在高位徘徊，不過資金在疫情巿下亦非一面倒樂觀。

在周一(24日)跌巿中跑贏大巿的板塊之一為5G概念股，主要因為巿場資金仍受惠於內地「放水」，而疫情影響下，內地推基建為巿場較高的呼聲，而5G建設亦較傳統基建較受巿場受落。

中興通訊周一逆巿破頂升穿35港元，較今年年初約23元升最多超過5成；相比之下雖然鐵塔未破頂，但亦出現大陽燭，升破1.9元的半年阻力，年初至今亦逆巿錄得近15%的升幅。而晶片股亦是亮點之一。疫情巿當然易吸引資金看淡，但好友亦可伺機留意強勢股CALL輪：

若希望以淡倉部署疫情巿，可留意：

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