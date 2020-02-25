【專家點評】瑞銀：疫情全球擴散　應對風險3大投資策略

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指出，有迹象表明，新冠病毒正在向中國以外傳播，風險資產承受了壓力。與突然拋售一樣，對於投資者而言，保持長期眼光並通過資產類別和全球多元化管理風險非常重要。考慮到中國在控制病毒方面的相對成功，我們更傾向於新興市場股票，並且對歐元區的股票更為謹慎，因為那裏的爆發對經濟的潛在影響目前存在很大的不確定性。

意大利出現大量新確診個案，大大增加了歐洲的消費者和商業信心急劇下降的風險，如果在未來幾天內確認更多的案件，那麼北美的信心也可能大降。考慮到病毒的潛伏期，接下來的兩周當局願意並能夠採取的遏制措施以及這些措施的經濟效果至關重要。

如果歐洲和/或北美國家倣效中國採取的積極遏制措施，則可能意味着今年上半年經濟增長大幅放緩，並要求貨幣和財政當局採取抵銷性措施，以防止經濟長期下滑。就是說，我們注意到可見性仍然很低，例如新加坡(有89例病例，沒有死亡)之類的例子表明，可以通過果斷行動相對較快地控制該病毒。

儘管歐洲不確定性增加，但仍有迹象表明中國已成功遏制了歐洲的爆發。現在，除湖北省外，中國的新病例數量非常低，這將使經濟活動正常化，供應鏈中斷開始解決，這與我們的基本情況相符。我們將繼續監測中國經濟的「實時」活動指標，包括煤炭消費，房地產交易以及農曆新年假期後返回的滯留農民工數量，以確認這一趨勢。

與突然拋售一樣，對於投資者來說，保持長遠眼光並通過資產類別和全球多元化管理風險非常重要。同樣重要的是，不要忽視其他能夠推動市場發展的因素，尤其是考慮到未來幾天和幾周內將出現針對危機的貨幣，財政和其他政策反應。

也就是說，在不確定的時期，我們認為有許多策略可以幫助投資者改善投資組合的風險回報狀況：

1.新興市場股票勝於歐元區股票

我們繼續增持新興市場股票，並且看到MSCI亞洲(日本除外)最近的下跌提供了一個有吸引力的長期切入點。這種定位是基於我們的觀點，即中國將在未來幾周內成功遏制疫情，使供應鏈中斷得以解決，消費者信心得以恢復，新冠肺炎疫情對經濟和市場影響僅限於第一季度。假設情況如此，我們預計今年(日本除外)亞洲的收入增長將接近12%。我們還認為亞洲(日本除外)的估值合理，帳面價值為市盈率的1.6倍，較全球同行折讓近35%。同時，新興市場股票對發達市場股票的遠期市盈率折現率上升至28%，高於5年和10年平均水平。

相反，我們繼續低估歐元區股票。在我們預計2020年收益將收縮1%的時候，市場以15個月區間的上限的12個月遠期市盈率進行交易。在此之前，我們預計2020年收益將收縮1%。冠狀病毒和圍堵措施帶來了另一個潛在的下行風險。

2.押注「留在家」概念和高息股 避免旅行相關行業

採取我們在亞洲使用的投資框架並將其應用到歐洲，這表明，在該區域內，i)投資者應避免投資最脆弱的行業，包括航空公司和酒店；ii)投資於「留在家」股票的行業，例如電子商貿，遊戲和食品配送等行業，料可受惠服務需求會增加；iii)尋求可持續的高息股，這相對上可視為避風港，特別是考慮到債券收益率的急劇下降。

3.受益於更高的波動性

波動是對最新病毒擔憂的回應，VIX美國波動率指數升至2019年夏季以來的最高水平，而V2X歐洲波動率指數則創下了2018年末以來的最高水平。尋求進一步緩衝風險的投資者可尋求結構性的解決方案，這些解決方案可以提高收益率，同時提供一定程度的資本保護。

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