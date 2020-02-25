港股格局：陳炳強料26500點有初步支持

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，隔晚美股三大指數急跌，道指挫千點，主要由於市場擔心在新冠肺炎疫情之下，環球供應鏈斷裂甚至拖累經濟。不過，港股已跌咗一段時間，未必會跟隨外圍急跌，短線有一定技術承接。第一個支持在頭肩頂頸線延伸的位置約26,500點，第二個支持則在去年12月及今年1月底低位約26,000點附近。市場憧憬內地將會推出更多刺激經濟措施，相信守住此兩個支持位機會唔細，但值得留意的是，恒指僅屬技術反彈，畢竟疫情仍在發展之中，見底似乎言之尚早。

另一方面，憂慮原油需求下降，油價連續兩日低收，陳認為，由於油價跌勢頗急，短期有機會出現反彈，石油相關股亦會跟隨向上，有意博反彈的投資者可於現價買入，但板塊中長線需求仍然疲弱，料股價回升幅度不大，宜做好風險管理。

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