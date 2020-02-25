【專家點評】邵志堯：「績效投資」你知多少？

世界上單字容易解釋，如「Impact」和「Investment」，單字容易明白，但兩個字加起來成「Impact Investment」，就未知人人明白，香港將至譯作「績效投資」，內地和台灣稱「影響力投資」。有些人知悉中文名稱可能有少許頭緒，但也說不出和其他投資有甚麼分別。筆者嘗試列出四種不同的投資作比較，才可以弄清楚。

第一種類是傳統投資，它最着重財務表現，在選擇標的時只考慮財務報酬，不在乎標的之社會及環境影響，如危害健康的煙草業或破壞環境的砍伐樹林業也會投放資金，只要合法和回報吸引便可以，其他置之不理。

第二種類是責任投資，在傳統財務分析上，另外將潛在投資對象的社會、環境和公司管治ESG三大面向也納入投資決策的過程中，很明顯顧及ESG是為了責任而已，因為企業害怕失去投資者的青睞，家族辦公室和基金經理會按企業ESG的評級作出投放資金，黃賭毒危害環境影響社會的不能做，ESG是在有目的的前設才做，懂得玩評級遊戲會有優勢，這是大勢所趨。

第三種類是績效投資，將資金投入特定環境、社會使命為出發點，同時期望財務報酬，單憑上述解釋很難理解，用實際例子會簡單一些，香港有些出租車叫「鑽的」，特意改裝可以方便坐輪椅的人士上落，每程收費可能貴少許和需要預約，但深受客戶愛戴，既能幫助有需要的人，着重「影響力」多於「財務表現」，最低要求能自給自足，可持續生存。

第四種類是慈善捐獻，將款項捐給致力解決社會問題的組織，不考慮財務回報，只給人魚並不授人漁，毫無疑問這個影響力最大，但要善長仁翁持續捐獻並不容易。有些慈善團體體制龐大，效益不高，善款用了三至四成在行政費用，令需要受惠的人打了不少折扣。若沒有人為因素刻意刁難，未來應該可以多用金融科技Fintech去解決效益問題。

22世紀是顛覆的年代，筆者相信年輕人將會想到新構思，創造新的商業模式，「Impact Investment」會得到重視，既可影響這個世界又能夠自給自足，從來路是人行出來的。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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