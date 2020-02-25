新冠肺炎：外匯局指推出更多外匯便利化業務

國家外匯管理局公布，在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上提及，推出更多外匯便利化業務，支持實體經濟恢復發展、穩定外貿外資基本盤。

在進一步落實好國務院常務會議研究推出的12條促進跨境貿易投資便利化措施的同時，梳理外匯管理支持實體經濟發展的備用政策。推進服務貿易付匯稅務備案電子化全國落地，適時擴大支付機構外匯業務範圍，探索個人外匯業務創新，研究出台貿易新業態便利政策。穩妥有序推進資本項目開放，全面落實準入前國民待遇加負面清單管理，支持金融市場互聯互通和雙向開放。

另外，加強外匯市場監測分析評估，做好風險應對政策儲備。加強對進出口、FDI、ODI、產業轉移、經濟走勢的調查研究和監測分析，及時把握動態變化。加強預期引導，嚴厲打擊外匯領域違法違規行為，維護外匯市場基本穩定。

同時，嚴格做好外匯系統自身疫情防控工作。落實中央關於「全力做好北京疫情防控工作」要求，在確保幹部職工健康安全的前提下，彈性有序恢復辦公秩序。重點單位要做好生產系統和人員備份安排，保障業務連續性和穩定性。

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