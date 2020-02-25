【專家點評】管泓姿：A股將繼續跑贏港股
2020年02月25日 11:30
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，疫情蔓延韓國，拖累芯片，手機股及半導體系列，令環球市場負面情緒升溫，美股閃跌，吸引投資者注意。
華夏納指正向反向ETF系列昨日(周一)交投特別活躍，可見得好友淡友紛紛兩邊進場部署；華夏納指2倍反向ETF(07522)一度大升超7%，收市升6.3%，於香港所有反向ETF中表現最好，成交近900萬港元，兩日以來淡友累計回報已經超過10%；納指2倍反向ETF年初至今亦已經累積超過3,400萬元淨流入。華夏納指1倍反向ETF(07331)昨亦升3.26%，收市報7.28元；而美股好友則籍此機會趁低吸納正向ETF，華夏納指2倍正向ETF(07261)最近兩個交易日成交額急升。
A股最近表現強勢無懼疫情，外資透過滬深港通北向資金持續淨流入，內地買盤也擴大，滬深兩市成交金額連續三天超過1萬億元人民幣，是2019年3月8日以來首見，科技股全面反彈，創業板成交額創歷史新高。疫情過後，受惠中央的刺激政策，A股將繼續跑贏港股市場。宜趁低吸納滬深三百ETF(03188)及入摩A股華夏MSCI中國A股國際通指數ETF (03197)。
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