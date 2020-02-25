港元拆息︰1個月升至1.693厘

2020年02月25日 11:41
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.25厘，連升兩日；1星期報1.45厘；與樓按相關的1個月升至1.693厘，中止四連跌；3個月企1.94厘。
    25/2/2020
    隔夜 1.25107厘
    1星期 1.45042厘
    2星期 1.55893厘
    1個月 1.69321厘
    2個月 1.85149厘
    3個月 1.94143厘
    6個月 2.21143厘
    12個月 2.29893厘
    24/2/2020
    隔夜 1.19036厘
    1星期 1.44214厘
    2星期 1.55304厘
    1個月 1.69250厘
    2個月 1.84935厘
    3個月 1.94143厘
    6個月 2.21143厘
    12個月 2.29679厘
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