【專家點評】摩通：判斷後市方向　須關注兩件大事

摩根大通資產管理亞洲首席市場策略員Tai Hui指出，隨着中國境外新冠肺炎感染人數的增加，投資者正在考慮中國經濟增長疲弱和供應鏈中斷以外對全球經濟的潛在影響。

儘管拋售是巨大的，但不同部門之間的表現範圍卻很明顯。消費必需品，公用事業和房地產部門更具彈性。考慮到對周期性增長的威脅，能源和材料，工業和非必需消費品行業受到的影響更大。美國國債收益率的進一步下降和美元的走強重申了最新的避險情緒。

在全球範圍內新的感染人數的推動下，股票市場在短期內將保持波動。借鑑過去幾周中國的經驗，我們將關注兩件事，以衡量何時情緒會平靜下來。

首先，新感染的數量需要穩定並下降。這表明世界各國政府採取的預防措施正在奏效。

第二，中央銀行和政府的政策反應至關重要。在重大中斷期間為企業提供支持的微觀措施，包括免稅和減費以及現金支持，可能較中央銀行大幅度減息更為有效。

在固定收益方面，鑑於無風險利率極低，投資者可能會繼續尋求收益和收益。新興市場和亞洲中央銀行有更多的降息空間，這將使新興市場和亞洲固定收益受益。儘管公司信貸息差收窄表明估值較高，但低收益環境也將使發達市場的公司債務受益。爆發引起的潛在增長擔憂可能比高等級債券對高收益公司債券的損害更大。

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