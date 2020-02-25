新冠肺炎：瑞信料2月澳門總博彩收入恐插90%
2020年02月25日 11:57
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澳門賭場已重開，不過瑞信發表研究報告預期，2月份總博彩收入料按年挫90%，主要受累於新冠肺炎疫情影響而令需求大減。
報告稱，由於新型肺炎的爆發，令賭場客的財富來源中斷，遊客擔心坐飛機旅行，以及中國仍暫停批出簽證，故需求變得疲弱。
調查顯示，澳門貴賓廳業務只有正常水平的15%，中介人轉碼數在重開之後未見有上升的趨勢，而中場總博彩收入是疫情爆發前的約5%，主要是遊客尚未回歸澳門，同時賭場鼓勵員工休假。
瑞信認為，行業面對包括盈利下調的風險，如果現時的趨勢持續，3及4月總博彩收入可能下跌60至80%；風險仍在之下，2021年預測EBITDA 12倍並不便宜；預期4月的施政報告會有更多關於續牌的消息。
該行雖然對澳門的長期增長仍樂觀，但認為市場目前對行業復甦過分樂觀。
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