【投資教室】龔成：想在股市賺錢？首要認識股票ABC…

上公司有不少股權活動，而這與股東的權益有密切的關係，作為投資者不得不知，而以下為較常見的股權活動：

「招股」

首次公開招股(Initial Public Offering，IPO)是指未上市的企業透過公開發售其股票予投資者從而籌集資金，新股其後可在交易所公開買賣。

「分派股息」

股票的收益是由股息和資本增值(即股價升幅)兩部分組成。而每家公司的派息政策都不同，例如每季派息、每年派息、又或特別股息，又或以回購股份代替派息，而公司的派息政策會對其股價造成影響。

「股份分拆、合併」

在市場上買賣股票時，最低的交易單位為一手，一手所包含的股數因股而異。而股份分拆就是指公司將所有股份數目按比例地倍大，從而增加股份流通量，或減少每手買賣單位以降低投資者的入場費。

反之，股份合併(合股)則指公司按比例地合併股數，即減少股票數目以節省行政開支，而合股的情況多出現在「毫子股」或「仙股」身上，因為合股可令股價自然地倍大。

其實，合股本身對股東權益是沒有影響的，而在落實股份分拆或合併當天，其股價也會相應作出調整。

「供股」

上市公司為償還債務或業務發展，除向銀行申請貸款外，也可以在資本市場上以供股再度集資。

供股，簡單而言，就是每名股東會按除權日前的持股比例，獲發相應的供股權股數。而持有供股權者，可按定好略供股價認購新發行的股份。

而為了吸引現有股東認購，供股價通常會較除權日前的股價有一定的折讓。供股權往往會在香港交易所掛牌交易一段時間，如無意供股，可在交易限期內沽出供股權。

在這裏想提醒大家，在香港上市的股中，起碼有過百間是不務正業的，這些股不斷運用各種財技方法，不斷利用供股合股等財技，將小股民的錢轉到自己的手中。因此，當大家看見某股經常用財技方法吸錢，但其業務又毫無增長，那就要十分小心了。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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