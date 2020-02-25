Third Point購逾20億美元保誠股份　促分拆美國及亞洲業務

Third Point認為，分拆保誠有利於其英國母公司節省成本，並更好地分配資本及更好地管理美國及亞洲業務。而保誠持有的美國保險業務Jackson National Life業績極難分析，投資者因而低估保誠亞洲的業務價值。

另外，Third Point又指目前業務架構令公司招攬亞洲人才時處於不利的位置，又批評公司優先派息而非投資業務。他們指出，若亞洲及美國業務被分拆，導致該兩部分更集中於再投資，並整頓集團層面成本，保誠股價可在3年內翻倍。

保誠發表公告指出，確認周一(24日)收到Third Point所發出的信件。公司向來積極地就集團的策略及結構與股東溝通，並期待就其於信件中所述的意見與Third Point展開對話。

保誠將於3月11日發布年度業績時公布集團最近的表現及策略。該股周二股價無升跌，成交額僅29萬港元。

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