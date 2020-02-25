外圍急插港股跌唔落　是暴風雨前夕？

美股隔夜狂瀉逾千點、日股周二復市大跌逾3%、澳洲股市亦急跌1.6%，反而港股跌勢未算太大，更曾倒升數十點。究竟港股是否已脫險？還是仍處暴風雨前夕？

「港版末日博士」羅家聰表示，現時外圍股市反過來是跟着中港股市下跌，因為新冠肺炎疫情由內地開始，一路擴散開去，所以道指隔夜跌逾千點，其實恒指近日已率先下跌，令周二早間沒有跟隨大跌。

他指當股市出現跌得最急、波幅最高的一日後，未必即刻見底，而是短則兩三周、長則兩個月才會見真正底位，這個概念對港股和美股皆適用。

他預期恒指這一浪的低位，樂觀是26,500點水平，悲觀是25,400點水平，至於之後會否再跌穿，可能是受疫情以外其他因素影響，例如經濟轉差。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，美股急挫後，反而看到部分資金在亞洲時段從避險資產如黃金、美國庫券流出，反映市場尚未全面Risk-Off(迴避風險)。

他認為恒指暫時不會跌穿去年低位24,899點，部分板塊如內銀股和物業管理股可候低吸納，內銀博受惠憧憬減存款息，物管股則盈利增長仍對辦。

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