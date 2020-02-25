全球裁員潮！Expedia宣布裁減3000名員工

外媒報道，網上旅行服務供應商Expedia集團表示，計劃裁員約3,000人，以精簡架構。此次裁員包括該公司在西雅圖總部的500名員工。

報道指，受影響員工將從本周開始收到通知。截至去年年底，該公司在全球有大約25,400名員工。該公司董事長Barry Diller在本月曾暗示將會裁員，目標於2020年節省3億至5億美元成本。

事實上，面對新冠肺炎在全球肆虐，各地旅遊警示不斷，全球航空業蒙難，航空公司大削班次、旅行團取消、航空運輸大受影響，估計航空相關企業的裁員及倒閉潮將陸續有來。

世界旅遊及旅行理事會的數據顯示，於2017年休閒和商務旅行為亞洲地區國內生產總值(GDP)貢獻8,840億美元，2018年的預計數字約為1萬億美元。單計中國內地，2019年入境旅遊就帶來1,273億美元收入。隨着隨着疫情擴散，取消旅行的情況每天都在增加，加上各地都在防疫，國際經貿及交流活動大減，且影響已不僅是往中國，而是偏及整個亞洲甚至全球性。

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