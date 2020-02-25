【高盛推介】騰訊反彈 兩手準備留意購沽證
2020年02月25日 12:25
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(24日)跌至390港元水平後，周二(25日)早段反彈。
騰訊旗下流動支付平台We Chat Pay HK宣布已獲批准開通港澳跨境流動支付，未來將會繼續加強香港、澳門以及內地三地金融互惠互通。
近日資金積極流入騰訊產品，騰訊認購證及牛證分別是近日最多資金流入的個股相關資產，過去5個交易日計有約9,200萬及3,200萬元流入。
資金積極流入騰訊產品導致部分產品的街貨已經偏高，投資者在選擇時宜篩選低街貨證，看好可留意貼價低街貨騰訊購證(16951)，行使價408.88元，2020年6月29日到期，實際槓桿9.6倍，行使價395至410元之間、兩個月期以上產品中槓桿次高、街貨偏低。
看淡則可留意騰訊沽證(22072)，行使價379.8元，2020年6月29日到期，實際槓桿8.9倍，行使價375至395元之間、兩個月期以上、低街貨產品中槓桿最高。
騰訊牛熊證方面，看好可留意牛證(62218)，收回價382.18元，行使價379.68元，換股比率100，槓桿比率20.8倍，相近收回價產品中槓桿最高。
看淡則可留意騰訊熊證(52062)，收回價415.01元，行使價417.51元，換股比率100，槓桿比率19.8倍，高槓桿貼價熊之一。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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