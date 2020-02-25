積金局：今年香港經濟持續不穩　投資表現或受累

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，去年投資環境複雜，形容各類強積金基金可錄得正回報，屬非常幸運，亦反映強積金可有穩健及持續增長。六大基金當中，股票基金及混合資產基金較其他類別優勝，分別為16.7%及14.7%。受持續低息的環境影響，強積金保守基金及貨幣市場基金的回報較低，分別為1.2%及1%。

至於俗稱「懶人基金」的預設投資策略(DIS)，去年核心累積基金正回報16.6%、65歲後基金回報為9.7%，自2017年4月推出至今，累積回報分別為20%及12%。他形容表現理想，65歲後基金去年整體回報，則僅遜於「股票基金」及「混合資產基金」。

他提醒，回報率並非唯一投資指標，視乎人生進入不同階段、個人風險承受能力、基金風險水平，來投資不同風險類別基金，並應該適時調整有關組合，強積金屬長線投資，時間至少三、四十年。

市況波動時，他指不少投資者可能會陷入「高買低賣」，2019年再次顯示，緊隨市價波動而倉卒地作出買賣決定，未必是最佳投資策略。

他預計，今年本地和環球經濟會持續不穩，同時受疫情影響，投資表現可能會受到拖累，打工仔不應過分關注短期市場波動，切忌捕捉市場走勢。至於強積金資產何時觸及1萬億元，他指過去持續錄得增長，並非手持「水晶球」，故不作預測。

－－－－－－