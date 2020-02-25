大冧千點也別怕！黑石韋恩：不代表美股熊市來臨

美股周一(24日)四大指數全線插水，道指更暴跌1,031點。外媒引述黑石集團(Blackstone)私人財富管理部門副主席韋恩(Byron Wien)表示，新冠肺炎疫情蔓延導致美股拋售，但並不代表熊市來臨。

韋恩認為，美股急跌不是熊市的開始，而是與基本面修正，強調「基本面發展將最終得到修正，市場將恢復先前積極的方向」。最近市場已為回調做好準備，市場在任何時候都容易出現5至10%回調，也許現在就在回調。他認為這不是世界末日，疫情將得到控制。

他預期，雖然疫情爆發損害第一季經濟增長，美國和全球經濟仍會有穩定的一年，疫情下美國表現仍非常好。如果疫情得到控制，全球經濟將繼續擴張。

韋恩今年在「10大驚奇預測」中曾指，美股今年將出現多次5%或更大的回調，但仍預計標普500指數今年底將達到3,500點。

－－－－－－