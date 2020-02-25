【瑞通推介】騰訊挑戰400元　資金即市開Put

瑞通認股證牛熊證銷售部：新型肺炎疫情擴大令市場避險情緒升溫，美股隔晚重挫，道指錄兩年來最大單日跌幅，急瀉1,031點或3.5%，收報27,960點。

恒指周一(24日)以近全日低位收市，收報26,820點，跌487點或1.7%，周二(25日)早段曾跌約百點，力守26,700點水平，惟其後倒升，之前連跌三日，累挫近900點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者繼續看好技術性反彈的出現。周一其牛證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,731至27,799點。

騰訊控股周一一開市已跌穿400元關和20天線，最終以近全日低位390.4元收市，跌幅2.6%，盤中險守390元，連跌三日。周二早段升逾2%支撐大市，曾重上399元之上，向上阻力於400元心理關口，支持留意50天線(387.6元)。周一有4,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,200萬元淨流出，資金周二早段即市較留意認沽證。

據報國家工信部日前召開電視電話會議，講述加快推進5G發展、做好信息通訊業復工復產工作。個別5G概念股周一逆市被炒起，電訊營運商相對落後。中國移動管理層指會確保今年5G建設發展目標不變，股份周一收跌約1%於65.45元，跌幅小於大市，周二早段於50天線(約65元)之上好淡爭持。周一分別有228萬和395萬元淨流入其好倉和淡倉。

中電去年股東應佔溢利按年挫逾65%至46.57億元。有券商指若撇除因澳洲業務的一次過商譽減值63.81億元後，其營運溢利按年下滑20.5%至111.21億元，大致符合預期。該股周一績後股價一度跌0.6%，低見81.5元，收市報81.8元，跌0.2%，20天線失而復得。周二早段隨市略回，暫受制82元。周一其輪證資料金流不明顯。

周三(26日)公布業績的香港交易所，周一一開市已跌穿50天線，其後跌幅逐步擴大，收報260.8元，挫2.5%，盤中曾跌破260元關口。周二早段繼續好淡爭持，於260元水平徘徊，下方支持留意上月底低位255.4元。周一有逾430萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾450萬元淨流出。

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