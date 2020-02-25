【瑞通推介】騰訊挑戰400元　資金即市開Put

2020年02月25日 12:52
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：新型肺炎疫情擴大令市場避險情緒升溫，美股隔晚重挫，道指錄兩年來最大單日跌幅，急瀉1,031點或3.5%，收報27,960點。
    恒指周一(24日)以近全日低位收市，收報26,820點，跌487點或1.7%，周二(25日)早段曾跌約百點，力守26,700點水平，惟其後倒升，之前連跌三日，累挫近900點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者繼續看好技術性反彈的出現。周一其牛證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,731至27,799點。
    騰訊控股周一一開市已跌穿400元關和20天線，最終以近全日低位390.4元收市，跌幅2.6%，盤中險守390元，連跌三日。周二早段升逾2%支撐大市，曾重上399元之上，向上阻力於400元心理關口，支持留意50天線(387.6元)。周一有4,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,200萬元淨流出，資金周二早段即市較留意認沽證。
    據報國家工信部日前召開電視電話會議，講述加快推進5G發展、做好信息通訊業復工復產工作。個別5G概念股周一逆市被炒起，電訊營運商相對落後。中國移動管理層指會確保今年5G建設發展目標不變，股份周一收跌約1%於65.45元，跌幅小於大市，周二早段於50天線(約65元)之上好淡爭持。周一分別有228萬和395萬元淨流入其好倉和淡倉。
    中電去年股東應佔溢利按年挫逾65%至46.57億元。有券商指若撇除因澳洲業務的一次過商譽減值63.81億元後，其營運溢利按年下滑20.5%至111.21億元，大致符合預期。該股周一績後股價一度跌0.6%，低見81.5元，收市報81.8元，跌0.2%，20天線失而復得。周二早段隨市略回，暫受制82元。周一其輪證資料金流不明顯。
    周三(26日)公布業績的香港交易所，周一一開市已跌穿50天線，其後跌幅逐步擴大，收報260.8元，挫2.5%，盤中曾跌破260元關口。周二早段繼續好淡爭持，於260元水平徘徊，下方支持留意上月底低位255.4元。周一有逾430萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾450萬元淨流出。
    騰訊輕微價外、中短期購證(18804)，行使價419元，2020年6月到期，實際槓桿10.2倍。輕微價外、中短期沽證(22039)，行使價365.85元，2020年6月到期，實際槓桿9.1倍
    中移貼價、短期購證(13697)，行使價68.68元，2020年5月到期，實際槓桿12.3倍。輕微價外、中短期沽證(18831)，行使價61.8元，2020年8月到期，實際槓桿8.3倍。
    中電輕微價外、短期購證(22480)，行使價86.88元，2020年5月到期，實際槓桿22.3倍。
    港交所輕微價外、中短期購證(16461)，行使價280元，2020年7月到期，實際槓桿10.5倍。貼價、中短期沽證(16692)，行使價248.8元，2020年6月到期，實際槓桿9.3倍。
    阿里輕微價外、中年期購證(22402)，行使價232.8元，2020年8月到期，實際槓桿7倍。貼價、中短期沽證(18353)，行使價199.8元，2020年7月到期，實際槓桿6.7倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(65572)，收回價26110點，槓桿比率38.9倍。熊證(52397)，收回價27690點，槓桿比率22倍。
    騰訊牛證(59474)，收回價378.1元，槓桿比率18.6倍。熊證(67594)，收回價422.8元，槓桿比率12.7倍。
    中移牛證(58151)，收回價61.9元，槓桿比率13.3倍。熊證(64807)，收回價68.9元，槓桿比率10.1倍。
    港交所牛證(66640)，收回價246.8元，槓桿比率16倍。熊證(51773)，收回價278.8元，槓桿比率12.4倍。
    美團牛證(64818)，收回價96.1元，槓桿比率11倍。熊證(51383)，收回價108.6元，槓桿比率9.7倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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