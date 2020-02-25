【高盛推介】資金積極流入阿里好倉
2020年02月25日 13:03
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(25日)早段低見203港元的近3周低位，其後稍為回穩。
近日資金積極流入阿里好倉，其認購證及牛證是僅次騰訊控股，近日第二多資金流入的個股相關資產，過去5個交易日計有約7,800萬及1,400萬元流入。
投資者如看好阿里，可留意高槓桿阿里購證(21471)，行使價219.08元，2020年5月26日到期，實際槓桿10.3倍，行使價200至220元之間產品中槓桿最高。
貼價選擇則可留意阿里購證(17983)，行使價208.2元，2020年5月18日到期，實際槓桿9.4倍，行使價200至210元之間產品中槓桿最高。
阿里牛熊證方面，看好可留意牛證(64084)，收回價196.18元，行使價194.18元，換股比率500，槓桿比率17倍，相近收回價產品中槓桿最高。
收回價較遠可留意阿里牛證(68582)，收回價184.18元，行使價182.18元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，收回價較遠。
相反，投資者如看淡阿里則可留意新上市、市場上最貼價的熊證(52497)，收回價214.01元，行使價216.01元，換股比率100，槓桿比率17.2倍。
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