新冠肺炎：富達國際籲低吸亞洲及新興市場

富達國際亞太區首席投資官Paras Anand表示，美股隔晚急挫，但市場出現大規模拋棄的情況其實並不令人意外，真正令人意外的，反而是市場此前可以一直保持強勢。

他表示，新冠肺炎疫情爆發以來，中國當局所採取的防疫措施，毫無疑問是較此前的其他疫情，如非典型肺炎(SARS)及H1N1時期來得果斷，亦更具破壞性。同時，中國在全球供應鏈及經濟所佔的比重亦比以前更大，所以這次疫情對全球經濟及企業盈利的影響其實是顯而易見。

此前市場如此樂觀，他相信投資者是將焦點放在另外兩個因素之上。第一，過往出現如新冠肺炎等公共衞生緊急事件時，市場往往在經過最初的波動後再次回升，SARS及H1N1亦確實是出現同樣的規律。然而，最大的分別是，上述兩次疫情是出現在原本已累積較大跌幅的熊市之後，例如前者是科網泡沫爆破，後者是金融海嘯，但現時卻正身處於歷史上維持時間最長的牛市之中。

第二，企業盈利前景持續惡化，卻令投資者憧憬政府及中央銀行將因此而向市場提供充足流動性，以緩和對經濟的衝擊及短期支援資產價格。這個前景愈差愈可憧憬的劇本近年不時發生，當經濟前景暗淡，與潛在流動性增加相比較下，市場更看重流動性，並反而推高資產市場價格。

不過，隨着流動性支持資產價格不斷走高的戲碼重複上演，股價估值亦已明顯升至過高水平，在這個情況下，市場出現調整是可以預期的。該行認為這是一個趁低吸納的吸引機會，尤其是在亞洲及新興市場。然而，投資者亦應留意，這次市場回調可能代表著以往行之有效的劇本已經開始失效。

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