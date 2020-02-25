港交所明放榜！券商料去年利潤微增　日均交投上升

他提到，2019年港股的表現較2018年理想，惟市場交投較2018年有所回落。去年港股日均成交額接近872億落，較2018年下降18.9%，惟仍為過去10年第二高的平均成交額。

他又指，由於滬深港通的北向交易持續活躍，預期港交所交易費用收入跌幅將較成交金額的下降幅度小。此外，港交所去年於新股集資額再度全球排名第一，接近3,129億元 ，並錄得按年 增加8.6%，在上市費用收入增加帶動下，總體現貨收入的下降幅度將進一步縮小。

另外，由於港交所投資收益的絕大部分來自於保證金，而2019年利息收益率總體處於上升水平，港交所的保證金投資收益將錄得明顯增長。預期2019全年投資收益淨額約為28.7億元，帶動港交所去年總體利潤約為95億元，按年輕微增長2%。

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