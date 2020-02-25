有排煩！熔爐產能難縮　中國鋼材庫存創新高

在生產商努力應對冠狀病毒疫情之際，全球最大的鋼鐵行業發出了另一個警告信號：全國鋼筋庫存激增至紀錄最高水平。

庫存激增反映了疫情和應對措施引起的錯位。眾所周知，螺紋鋼被用於建築業，由於許多項目現在處於擱置狀態或進展緩慢，需求已逐漸減少。

花旗集團在報告中預計，鋼鐵需求下降幅度將超過產量，故首季鋼鐵庫存增幅將大大超過日常水平。

因為疫情爆發，受到交通限制、工人短缺和需求下滑的影響，中國龐大的鋼鐵行業──佔全球產量的一半以上，處於動盪之中。鋼鐵廠一直控制產量，但這是一個複雜且代價高昂的舉動，因熔爐不能隨意關閉，一旦關閉，短期內再恢復的成本更高。鋼鐵庫存增加的迹象，可能會加劇鐵礦石價格的下跌壓力。

根據中國聯合鋼鐵網的數據，上周庫存量增加14%，至1,080萬噸，為有史以來最高水平。庫存顯示季節性波動較大，通常在3月達到高峰值。自1月中旬以來，庫存增加了一倍以上。去年中國鋼鐵廠總共生產了近10億噸鋼材。

中國鋼鐵工業協會近期提到了「高水平」的庫存，並敦促會員「做好限產工作」。另外，加拿大皇家銀行資本市場表示，中國建築業「仍處於實際暫停」階段，並預測鋼材和鐵礦石庫存都將增加。

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