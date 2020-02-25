受惠屯馬線！鄰近地區二手市「疫市」上升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，屯馬線一期(即大圍站至啟德站一段)於2月中通車，受惠於交通即將顯著改善，通車前啟德站附近地區的交投得以逆市上升。馬頭圍於1月份錄8宗登記，按月升5宗。而九龍城於1月份錄10宗，按月上升4宗登記。

啟德站通車，同樣帶動附近CCL成份屋苑的呎價上揚。新蒲崗譽‧港灣呎價最新錄21,071港元，較2019年底暫升5.9%。土瓜灣傲雲峰最新錄18,160元，較2019年底暫升3.7%。同區翔龍灣最新錄19,402元，較2019年底上升3%。而鑽石山星河明居最新錄17,910元，較2019年底上升1.7%。全港CCL_Mass最新錄180.54點，同期僅升0.3%。

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