新冠肺炎：內地陸續出招振樓市　杭州最高補貼800萬人幣

新冠肺炎肆虐令中國置業需求延後，近期各省市推出的房地產調控政策由放鬆土地出讓政策，續漸轉向刺激買樓需求。據內地媒體報道，杭州市提高人才購房補貼，給予A類頂尖人才「一人一議」最高800萬元人民幣(下同)購房補貼；B、C、D類人才分別給予200萬元、150萬元、100萬元買樓補貼等。

此外，對全球本科以上所有應屆大學生，在發放本科1萬元、碩士3萬元、博士5萬元一次過生活補助的基礎上，再給予每年1萬元租樓補貼，最多可享受6年。

此外，日前南寧發布新政允許公積金購買度第2間樓；上周五(21日)河南省駐馬店市政府宣布，降低公積金購買首套房首期比例、提高公積金貸款額度、給予買樓補貼等17條樓市政策；四川宜賓、安徽馬鞍山、衡陽市等地同樣推出買樓補貼政策。

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