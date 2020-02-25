【專家分析】美股之前冇有怕　為何周一也撐不住了？

外國傳媒報道，在2月17日、即一周前左右，蘋果公司(Apple Inc.)警告新冠病毒疫情對銷售和生產的衝擊高於預期後，全球金融市場基本上沒有太大反應，惟周一(24日)，連美股主要指數也終於崩潰了。

那麼，為何由始至終能保持冷靜的美股終於招架不住？這主要與中國境外新冠病毒病例驟然增加有關，特別是南韓和意大利北部製造業中心的疫情。其他人則強調，投資者的倉位逐漸過重、技術指標日益受壓，都引發股市下跌。以下是部分策略師和投資者的看法：

【意大利及南韓疫情引爆】

富時羅素全球市場研究董事總經理Alec Young說：「我們都已知道，新冠病毒會拖累中國經濟增長，對於從中國採購大量產品的公司而言，全球供應鏈也會遭到負面影響。但最新的變化之一是意大利爆發重大疫情。疫區恰好距離米蘭又近，而那裏又是意大利的金融中心，離德國南部和瑞士也很近，這些地區正是歐洲的製造業中心。這是最新事件。」

「病毒在歐洲擴散、中國狀況惡化，南韓形勢現在也不好，南韓也是全球主要的出口中心，這些都加劇了不確定性。通常市場上消息出來的很快，不幸的是病毒這件事很是不同尋常，在市場上可能沒有得到足夠的重視。理論上講，疫情會在數周和數月內一點一點地出現。這非常危險，許多人對此過早掉以輕心。」

【投資者之前持重貨】

Sundial Capital Research總裁Jason Goepfert說：「過去幾周交易活動就有了狂熱迹象。個別股票大幅上漲，散戶交易活動衝至歷史高位，家庭信心創下歷史新高，期權交易員信心爆滿到幾乎難以置信。與此同時，普通股票卻跟不上指數走勢。而幾周以來早有亦象顯示主要股指的成分股上漲動能減弱，從1月底便開始觸發了技術性預警。」

「主要指數站上歷史高點後不久，這些沽壓隨之而來。因此可以肯定地說，前幾個交易日洋溢的自滿情緒已經支離破碎。」

【不明朗因素太大】

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar說：「市場對新冠病毒以及未來又會如何一無所知。唯一可以肯定的兩點是，眼下全球經濟會受到深層次影響，並且疫情終有一天會消失，一切還會回歸正常，但在此期間會如何不得而知。」

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