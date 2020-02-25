【大行報告】工銀國際叫買銀城國際　目標價2.97元

工銀國際指，銀城國際專注於長三角地區經濟發達，而且可支配收入較高的富裕城市，使該公司可藉富裕城市強勁的經濟發展而快速增長，並有充足購買力。該行預期，該類城市將繼續受益於促進當地經濟發展的支持性政策和人才引進政策。

該行亦認為，銀城國際與當地其他有經驗的開發商合作發展的策略，尤其在進軍新城市時，可降低公司的營運風險及財務風險。

另外，該行指出，銀城國際經過幾年的投資期，於2018年起已步入合同銷售的快速增長階段，現時許多項目已進入預售期，料未來兩年公司將延續此趨勢，並預計2018至2021年，其收入的複合年增長率將達49%，核心淨利潤增長達74%，合約銷售額增長達47.9%。

－－－－－－