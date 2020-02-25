信安：寬鬆政策仍是環球經濟後盾 內地或續推逆周期措施

新冠肺炎於亞洲及歐洲持續擴散，拖累環球股市急挫。信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉認為，環球經濟活動的復甦時間有機會因為疫情而延遲，但今年整體經濟輕微加速擴張的方向仍未扭轉。肺炎對於環球經濟的影響，將取決於疫情能否於首季穩定下來。

她指，寬鬆的財政及貨幣政策仍是環球經濟後盾，於疫情的影響下，預期亞洲區內主要央行仍有空間加大減息力度。儘管美國經濟仍相對穩健，但若疫情擴散並長期影響經濟活動，導致息差倒掛一段時間，聯儲局有機會再度「保險性減息」一次。

內地不少中小企業仍未復工，她估計目前整體產能僅是正常時期的一半左右，疫情對製造業打擊嚴重，其他受影響的行業包括旅遊及餐飲、零售、運輸及房地產。預計內地首季經濟增速或按季放緩約1.5個百分點，料有機會續推逆周期措施。

她指出，中國周邊地區亦將受到經濟下行壓力，一旦香港出現「沙士級」疫情，上半年經濟有機會嚴重收縮，全年較大機會出現負增長。另方面，除了較受疫情影響的南韓及日本，亞洲區內部分出口國或與中國經濟關聯度較高的地區，如澳洲、台灣等，面對的壓力會較大，對於成熟市場如歐美的影響或相對較細。

參考過往公共衞生事件的影響，她相信疫情穩定後，於環球貨幣及財政政策的配合下，經濟活動會隨即迅速反彈，投資市場亦然。

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