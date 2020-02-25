【大行報告】花旗下調長城汽車目標價至7.28元
2020年02月25日 15:14
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花旗發表報告表示，長城汽車(02333)去年全年業績顯示，收入按年跌約3%至965億元(人民幣•下同)，符合市場預期且高於該行預期6%；稅息前盈利(EBIT)按年跌22%至48億元，低於該行及市場預期各10%；純利按年跌14%至45億元，符合市場預期，亦較該行預期高15%。該行相信，資產減值虧損、銷售及行政開支上升拖累EBIT利潤率。
報告指，由於新冠肺炎帶來的風險，以及該行對行業前景的謹慎看法，故下調長汽今年銷量及EBIT利潤率預測。不過，該公司收購泰國及印度工廠，料促進明年盈利，維持其「買入」評級，惟將目標價由8.74降至7.28港元，降幅達16.7%，以反映該行下調今年盈利預測17%。
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