【大行報告】花旗下調長城汽車目標價至7.28元

報告指，由於新冠肺炎帶來的風險，以及該行對行業前景的謹慎看法，故下調長汽今年銷量及EBIT利潤率預測。不過，該公司收購泰國及印度工廠，料促進明年盈利，維持其「買入」評級，惟將目標價由8.74降至7.28港元，降幅達16.7%，以反映該行下調今年盈利預測17%。

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