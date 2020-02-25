新冠肺炎：國泰暫時停飛首爾 股價曾挫逾5%三連跌
2020年02月25日 15:43
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因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)在其網站公布，鑑於新冠肺炎疫情之最新情況，香港政府已宣布禁止所有非香港居民從南韓入境。因此，2020年3月1日至2020年3月28日期間往返首爾的所有航班將會暫停。而往返濟州及釜山的航班將停飛至2020年3月28日。
國泰股價早段曾挫5.3%，低見9.82港元，最終收報10.26元，仍跌1.16%，為連跌3日。
國泰較早前公布，鑑於新冠肺炎爆發，以及市場相應對航班需求大幅下跌，將逐步減少約90%往返中國內地的航班。在未來兩個月，預計會大幅減少國泰航空及國泰港龍航空網絡的其他航班，佔可運載量約40%。
除了上述的南韓城市外，國泰在3月28日前將暫停多個城市的航班服務。內地除了北京、上海浦東、成都及廈門外，所有城市停飛。另外，高雄、台中、紐約(紐瓦克)、華盛頓、羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦(吉域)、克拉克、達沃、新潟、沖繩、馬爾代夫(馬爾地夫)及阿德萊德等航班都會暫停。
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