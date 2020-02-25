新冠肺炎：國泰暫時停飛首爾　股價曾挫逾5%三連跌

國泰股價早段曾挫5.3%，低見9.82港元，最終收報10.26元，仍跌1.16%，為連跌3日。

國泰較早前公布，鑑於新冠肺炎爆發，以及市場相應對航班需求大幅下跌，將逐步減少約90%往返中國內地的航班。在未來兩個月，預計會大幅減少國泰航空及國泰港龍航空網絡的其他航班，佔可運載量約40%。

除了上述的南韓城市外，國泰在3月28日前將暫停多個城市的航班服務。內地除了北京、上海浦東、成都及廈門外，所有城市停飛。另外，高雄、台中、紐約(紐瓦克)、華盛頓、羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦(吉域)、克拉克、達沃、新潟、沖繩、馬爾代夫(馬爾地夫)及阿德萊德等航班都會暫停。

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