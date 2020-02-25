【外媒分析】全球股市終攬炒　因「經濟大瘟疫」來了...

受新冠肺炎疫情影響，美股周一(24日)終於暴跌，問題是：為何金融市場到目前才對疫情有強烈反應？據外國傳媒分析，因為全球迅速復甦夢碎！

報道指出，南韓、日本、意大利相繼出現數百宗確診病例，徹底粉碎了市場對經濟迅速復甦的希望，並已嚴重衝擊全球供應鏈及企業利潤。

南韓是全球汽車、電子產品，以及機械的主要生產國；意大利當局已關閉工業大省部分地區，並取消多場體育賽事；日本病例與日俱增。換言之，連同中國，全球首12大經濟體中，有4個大經濟體正要積極控制疫情，這4大經濟體已佔全球GDP約27%；而12大之中的德國，亦正處於經濟衰退邊緣。

事實上，隨着疫情未見受控，已使中國經濟增長速度遠低於能承受實質影響的風險增加。德國、意大利，以及日本本身已處於衰退邊緣，可能在未來數月或數年內打亂供應鏈。

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