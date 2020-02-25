瑞聯銀行：港股市盈率偏低　倘見26000點可考慮撈貨

瑞聯銀行駐香港亞洲首席投資策略師陳祖傑表示，從恒指估值分析，目前恒指市盈率(PE)約10.5倍，低於過去十年平均值，即11.5倍，惟預期恒指仍有下行空間，建議投資者於估值處更低的水平方可入市，即約26,000至26,500點水平。

他續指，去年恒指表現較其他指數差，主要受累示威活動、零售銷售急劇下跌等因素，現時加上新冠肺炎疫情影響，較擔心企業盈利表現。但他指，市場仍有投資機會，看好保健、保險，以及雲計算等行業。

債市方面，他建議選擇性地投資中國高收益債券時，應考慮經濟下行及房地產發展商銷售收縮等因素。不過，今年初已有大批房企發美元債，為債務到期再融資，令相關債券供應穩定。

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