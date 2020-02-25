【市後重點睇】油價反彈 道期漲逾220點
2020年02月25日 16:16
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(Getty Images圖片)
美匯指數反覆處99.2，離岸人民幣(CNH)企7.0214，美元兌日圓報110.73。歐元兌美元報1.0853，英鎊升上1.2956。金價衝高後回落，最新報1,641美元。布油及紐油雙雙回升，分別報56.78美元及51.84美元。道期最新漲226點，穩企二萬八關。
●恒生指數收報26,893點，升72點或0.27%；騰訊飆2.87%撐市。https://bit.ly/2uxmJNm
-曠視科技IPO申請處失效狀態，公司指仍正常推進。
-Third Point購逾20億美元保誠股份，促分拆美國及亞洲業務。
-港交所明放榜！券商料去年利潤微增，日均交投上升。
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●日股收挫781點，旅遊娛樂股疲弱。https://bit.ly/37Vs3HX
●新冠肺炎：
-港鐵2月首兩周鐵路乘客量大跌約五成。https://bit.ly/2PmxBF4
-富達國際籲低吸亞洲及新興市場。
-南韓2月消費者信心指數跌至半年低位。
-淡馬錫全公司凍薪，高層自願減薪。
-外匯局指推出更多外匯便利化業務。
-內地上月iPhone銷售跌近三成，2月恐更差。
-內地陸續出招振樓市，杭州最高補貼800萬人幣。
-有排煩！熔爐產能難縮，中國鋼材庫存創新高。
-美國白宮指疫情對經濟影響或被誇大。
-倘中國旅遊客絕迹，亞洲經濟將失9千億元。
●【外媒分析】全球股市終攬炒，因「經濟大瘟疫」來了... https://bit.ly/2TbEJ8i
●大冧千點也別怕！黑石韋恩：不代表美股熊市來臨。
●積金局：今年香港經濟持續不穩，投資表現或受累。
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●新冠肺炎：瑞信料2月澳門總博彩收入恐插90%。
●扭虧為盈！去年強積金回報率12.2%。
●慘過「完美風暴」！渣打料香港首季經濟收縮6%。
●英零售商Tesco擬售20%股權予華潤合營公司。
●大行報告：
-美銀證券下調舜宇目標價至135元。
-工銀國際叫買銀城國際，目標價2.97元。
-摩通看好行業前景，上調藥明生物目標價。
-花旗下調長城汽車目標價至7.28元。
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