【深度解構】經濟大瘟疫來了！意大利足夠累全球攬炒？

受新冠肺炎疫情影響，美股周一(24日)終於暴跌，但全球投資者都可能會問一條問題：為何金融市場到目前才對疫情有強烈反應？據外國傳媒分析，因為全球經濟迅速復甦夢碎，「經濟大瘟疫」來了！

目前受累的中國、南韓、意大利，以及日本，是全球首12大經濟體，而這4大經濟體已佔全球國內生產總值(GDP)約27%，仍未計12大之中的德國，它亦正處於經濟衰退邊緣。事實上，單看意大利，就足夠拖垮歐元區，繼而引發全球「經濟大瘟疫」！

【意大利經濟從未好過】

若投資者有印象，意大利近年已飽受債務危機拖累，至今從來沒有遠離過經濟衰退威脅，新冠病毒的傳播，可能只是將其推回到危險區域。(本文附圖一)

該國長期以來都是歐洲的薄弱一環，如今其必須應對感染者數量激增和「封城」影響，被封鎖地區既是該國的金融中心，又是工業重鎮。意大利汽車製造商飛快意(Fiat)下令，受影響地區的所有人在家工作，時裝設計品牌Armani將米蘭辦事處及意大利北部的工廠關停一周。

危機不僅給在2019年底就已萎縮的意大利經濟施加了更多壓力，新的蕭條對於正努力擺脫長期經濟放緩的歐元區也是一個沉重打擊。

該國脆弱的執政聯盟正努力減輕該地區公司的財務負擔，但如果需要更多財政支持，目前尚不清楚政府是否有這個能力，因歐央行的「彈藥」幾近耗盡，意大利國內財政政策本來就已緊張，很難再放鬆財赤。再者，該國的債務比率已接近GDP的140%。

ADA Economics首席經濟學家Raffaella Tenconi表示，該國刺激經濟措施方面已經沒有太多餘地。如果疫情不能盡快消除，今年意大利GDP將有可能萎縮1%，為2013年歐債危機最嚴重時期以來最差。

花旗分析師更表示，即使「封城」等的防疫措施只維持一周，對本季意大利經濟的衝擊也是巨大的，更何況措施非常有可能延長。

意大利央行行長Ignazio Visco也承認，如果危機惡化，貨幣政策可能力有不逮，重申政府必須加大財政政策，以支持經濟增長。

【意大利等爆煲？】

事實上，市場一早已看淡意大利債務遲早爆煲，然後拖累全球！國際貨幣基金組織(IMF)前經濟學家、著有《Euro Tragedy：A Drama in Nine Acts》一書(《歐元悲劇》)，現為美國著名學府普林斯頓大學客席教授Ashoka Mody曾警告，意大利與歐盟之間的危機未見受控，債務恐是「等爆煲」！

Mody教授解釋，意大利不但深度受困，而且規模相當大，它是歐元區第3大經濟體(不計正計劃脫歐的英國)，僅次於德國及法國，整體債務相等於德國及法國政府債務加起來的總和；同時亦高於西班牙、葡萄牙、希臘、愛爾蘭加起來的總和(在2011年歐債危機時，該4國加上意大利合稱「歐豬五國」)。這意味意大利的金融危機可以迅速突破歐元區構建的「防禦系統」。

【意國債務危機恐引發「骨牌效應」】

若一如Mody教授所說，一旦意大利債務惡化至違約階段，結果恐牽起全球銀行「骨牌效應」，當中以法國最高危。

倫敦經濟研究機構Lombard Street Research董事總經理Shweta Singh曾發表研究警告，法國銀行業擁有最多意大利債務，總額逾3,000億美元，佔法國整體國內生產總值(GDP)約12%，是意大利危機最大受害者。不過，Singh警告，一旦意大利「出事」，法國不是唯一輸家，危機將傳至整個歐元區，因歐洲銀行體系是緊緊的連接在一起，全部均直接及間接持有意大利債務。

舉例來說，法國銀行業擁有意大利債務佔法國GDP約12%，荷蘭銀行業又擁有法國債務佔荷蘭GDP約13%，英國銀行業又擁有荷蘭債務佔英國GDP約4%...如此類推，很明顯，這將會是「骨牌效應」！(本文附圖二)

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