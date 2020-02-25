【嘯後最慘】港1月出口貨值瀉逾兩成　業界料悲到4月

香港出口經過僅僅1個月的反彈後再轉跌！今年1月份整體出口貨值按年暴瀉22.7%，遠遜市場估計3.7%的跌幅外，更是金融海嘯以來跌幅最大的一個月份。隨着2月份新冠肺炎在全球擴散，經濟師預料2月及3月份的外貿數字將繼續嚴峻，估計會錄得逾10%跌幅。

在中美貿易戰影響下，去年香港出口首11個月均錄得下跌，至12月份才輕微回升3.3%。但疫情突襲，迅即令乍暖的出口業重陷險境，1月份出口貨值為2,694億元，按年暴跌22.7%，為2009年2月即金融海嘯以來最差的一個月，當月跌23%。而今年1月份整體進口貨值為3,000億元，按年下跌16.4%。1月份錄得有形貿易逆差306億元，相等於商品進口貨值的10.2%。

按國家/地區分析，1月份輸往亞洲的整體出口貨值下跌21.0%，當中輸往日本跌28.2%、馬來西亞跌23.6%、內地跌21.4%。此外，輸往英國跌37.4%、美國跌33%。而按主要貨品類別分析，同期大部分主要貨品貨值均錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」(減198億元，跌15.4%)、「通訊、錄音及音響設備和儀器」(減154億元，跌24.2%)、「辦公室機器和自動資料處理儀器」(減87億元，跌24.1%)。

政府發言人指，1月份出口顯著跌幅，部分原因是農曆新年今年在1月底，去年則在2月初，對數據造成扭曲。宜待1月及2月份的數字合併分析，方能反映實況，特別是區內新型冠狀病毒疫情對外貿的打擊，提醒香港出口在未來數月將面對十分嚴峻的形勢。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基估計，1月份香港出口數字大跌，因今年農曆新年假期內地廠商停工，以及中美首階段貿易協議「簽了但未實行」有關。

而疫情尚未反映在1月數據中，他指，新冠肺炎肆虐，內地產能恢復緩慢，令內地經香港轉口貿易大幅減少，加上全球經濟放緩，以及美國尚未完全撤銷對中國貨加徵的關稅，訂單未能回升，所以未來兩個月出口數字仍未樂觀，或出現逾10%跌幅。他預計，4月份內地廠房才全面復工，香港出口數字才見曙光。

鐘錶商天使貿易公司尹明義認為，1月份出口數據回跌屬預期之內，料今年香港出口續危，估計會較去年全年4%跌幅更明顯。他指，受全球經濟放緩、消費者信心疲弱、中美貿易戰餘波以及新冠肺炎疫情的打擊，香港出口下滑趨勢已成，所以香港廠商短期內難以走出困境。

而受疫情影響，大部分內地廠房至今也未能復工，根本無法如期把貨品付運。他以該公司位於深圳的廠房為例，雖然已等到政府容許工廠復工的批文，但由於不少工人本身來自湖北，加上工廠亦未做好防護的安排，所以如今依然未復工，希望3月初可以重開工廠。

渣打報告指，疫情主要衝擊在供應方面，在中國營運的香港製造商正面臨工廠和供應鏈的中斷，而運輸和物流公司必須應對貿易流量減少以及邊境、道路和城市關閉的問題。但中國生產可能於下月迅速實現正常化，來自中國乃至全球的潛在需求將保持穩定，有助於香港的外部導向型行業在次季恢復溫和復甦。

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