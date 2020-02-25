倘聯儲減息至「零」真的能救市？研究報告話...

外國傳媒報道，聯儲局周一(24日)發表研究報告指出，若利率接近「零」，可能會降低公眾對通脹的預期，使央行更難將通脹推向2%目標。

當局經濟學家表示，當利率觸及零邊界，可能會使公眾擔心決策者在未來的衰退中，可能無法提供足夠的政策寬鬆，從而降低公眾對未來通脹的期望。

自2012年以來，聯儲局一直未能穩定地實現其2%通脹目標，開始令市場不耐煩。根據研究模型顯示，若公眾對通脹預期低於2%，會使央行很難將價格變動推向目標，因公眾會擔心在未來衰退期間，央行可能會耗盡彈藥，導致家庭儲蓄更多、消費更少，使企業設定更低的價格。

另外，在疫情拖累下，投資者料聯儲局今年會減息至少兩次，而澳洲、紐西蘭、加拿大，以及英國央行則至少會減息一次。日本央行下調利率的機會是50%，歐洲央行可能也會跟進。

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