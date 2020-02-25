新冠肺炎：供應放緩價格飆 假髮行業也受害
2020年02月25日 17:00
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情正打擊各領域產品供應鏈，連假髮市場亦受害！外媒報道，英國倫敦假髮、織品公司Tresse de Luxe Hair產品有90%由中國供應，隨着疫情爆發後，該公司面對供應放緩及從中國進口的接髮產品價格上漲，恐嚴重侵蝕利潤。
報道指，Tresse de Luxe Hair銷售的產品包括接髮、假髮，以及頭髮編織物，但疫情令很多中國供應商都暫停營運。該公司又透露，於中國各地收集頭髮的公司，因交通管制而無法前往部分省份取貨，故已有近一個月無法採購任何新產品。雖然該公司也有在越南和柬埔寨採購頭髮製品，但兩國的接髮及假髮生產亦依賴中國供應材料，故同樣面臨生產放緩問題。
自疫情爆發以來，中國的接髮價格就隨之上漲。該公司指，有中國供應商稱目前可以出貨，但需要額外多收約20美元費用，對利潤造成負面影響。
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