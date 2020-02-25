新冠肺炎：鬥快復工！日本豐田又贏老對手...

新冠肺炎疫情對中國製造業造成衝擊，外國媒體報道，日本豐田汽車(Toyota Motor)於中國成都的工廠復工，標誌着該公司在中國的4家裝配廠恢復生產，但總產能仍大打折扣。

報道指，豐田成都廠原計劃於2月上旬復工，但前後卻推遲了3次，於恢復生產後，該廠的產能與停工前差不多，因其產量較其他3家工廠小。而豐田在天津市、吉林省，以及廣東省的工廠，皆僅可以開放近半的產能。

相對於其他製造商，豐田似乎能更快恢復運作，主要是其工廠及供應商都不在湖北省。在武漢市有3座工廠的本田(Honda)，最快要等到3月11日才會恢復營運。

然而，豐田社長豐田章男早前指出，中國的裝配產線將逐步恢復，但許多層面諸如零件供應的狀態等，要等到工廠開始運轉才會得知。

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