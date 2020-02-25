新冠肺炎：歐美債市強烈懷疑「經濟大瘟疫」爆發了

外國傳媒報道，隨着新冠肺炎疫情散播使全球經濟增長前景變得暗淡，對於各國央行能否避免經濟衰退或重振通脹，債券投資者正發出「最強烈」的懷疑信號。

美國和歐洲的長期主權債跑贏短期債券的幅度，達到幾個月、甚至幾年以來最大，毫無疑問，這表明投資者對病毒得到控制後，全球經濟迅速復甦的希望幾乎幻滅。

交易員加大了對貨幣政策放鬆的押注，但通脹預期仍在下降，這使較長期債券孳息率有了更大的下跌空間。

事實上，美國債券市場的一個重要經濟衰退信號也在閃爍「紅燈」，就是：3個月和10年期美國國國債孳息率之差再次成為負值，即所謂「債息曲線倒掛」，並且幅度是去年10月、也就是貿易戰最受人們關注後以來最大。在德國，某些孳息率之間的差異已跌至逾10年以來最低。

隨着債息愈見下滑，反映交易員加大了對聯儲局今年將減息超過0.5厘的賭注。市場還押注歐央行將放鬆政策，另預計英國央行在11月減息0.25厘。

單以美國10年期國債孳息率而言，周一(24日)跌至1.37厘，接近2016年創下的紀錄低位1.32厘。高盛指出，債息急劇下滑的走勢可能會進一步持續。

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