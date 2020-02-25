封殺華為頻遇挫　分析：美國想贏只能靠呢招...

美國總統特朗普政府銳意封殺中國網絡設備生產商華為，然而成效有限，外國媒體引述分析認為，問題在於美國一面告訴盟友「華為5G很危險」，另一方面又未提出替代方案及持續的支援政策。

事實上，美國並非沒有能與華為5G抗衡的棋子，例如美國晶片製造商高通及英特爾就掌握了5G晶片關鍵技術，但無可否認的是，這些公司未能像華為般提供完整5G方案。更甚的是，華為憑着價格優勢，成功攏絡了眾多歐洲電訊商。

有見及此，分析認為，目前美國最好的選擇是撥出大量資金，用於將已經存在的公司(其中有些不是美國公司)聚集在一起，然後向各國提供可以與華為競爭的一攬子計劃。

例如，它可能試圖在高通和思科等美國主要實體之間，與三星、諾基亞和愛立信等其他一些外國供應商之間建立聯盟，然後在美國國家資金的支持下，向一個國家提供一個完整的5G方案。

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