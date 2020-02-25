新股專輯：南韓防彈少年團母企計劃上市

近年掀起「韓風」，連帶南韓明星企業身價也水漲船高。據外電報道，南韓男子團體防彈少年團(BTS)的母公司Big Hit Entertainment計劃上市，估值預計將高達6萬億韓圜(約388億港元)。

報道指，此次可能是南韓娛樂業多年來最大規模的新股之一，並已聘請摩根大通等為其籌備上市。

Big Hit為韓國經紀娛樂公司，於2015年成立，旗下主要藝人包括BTS、TOMORROW X TOGETHER等。

分析師認為，隨着BTS人氣攀上頂峰，這將是Big Hit上市的合適時機。不過。亦有分析對其高估值抱懷疑態度，由於BTS為其重要資產，惟該團成員將在幾年內到達法定服兵役年齡，或在未來暫時解散。

監管文件顯示，Big Hit於2018年的營業利潤增長近一倍，達到641億韓圜。截至2018年底，該公司創辦人兼最大股東方時赫持股約43%。

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